Ювентус здобув вольову перемогу над Брешією, Верона розписала нічию з Удінезе: 5-й тур Серії А, матчі вівторка

В рамках матчу 5-го туру чемпіонату Італії Верона та Удінезе голів не забивали (0:0), натомість Ювентус на виїзді здолав Брешію, поступаючись у рахунку (1:2).

Чемпіонат Італії 2019/20, 5-й тур

Верона – Удінезе – 0:0

Брешія – Ювентус – 1:2

Голи: Доннарумма, 4 – Чансельор, 40 (аг), П'яніч, 63

Перший тайм поєдинку між Вероною та Удінезе не був аж занадто цікавим для глядачів, хоча гострішими виглядали фріульці. Так, на 11-й та 20-й хвилинах голкіперу господарів довелося попрацювати при ударах Барака, а на 34-й із середньої дистанції непогано приклався Лазанья – також без проблем для Сільвестрі. По перерві дещо активніше забігали веронці, які могли вийти вперед після пострілів Рахмані та Амрабата на 52-й та 64-й, але тепер класно грав воротар Удінезе. На 76-й хвилині стався найгостріший момент поєдинку – Стемпинський ударом головою замкнув подачу з флангу, але влучив у поперечину. Зрештою, в обопільній боротьбі матч добіг кінця, не подарувавши тіфозі голів.

У іншому матчі Брешія приймала на своєму полі Ювентус. Матч туринців через незначну травму пропускав Кріштіану Роналду, тож місце в атаці команди Саррі зайняли Ігуаїн та Дибала. Господарі несподівано швидко відкрили рахунок. Альфредо Доннарумма не знайшов партнерів для розвитку атаки й вирішив пробити сам з-за меж штрафного – голкіпер зреагував, але м'яч все одно залетів у ворота – 1:0. Ближче до кінця тайму Ювентус відквитав один гол. Подача від кутового прапорця закрутилась майже у ворота, а Чансельор необачно підставив ногу й переправив круглого у власну сітку. На 63-й гості отримали право на небезпечний штрафний. Дибала пробив прямо у стінку, м'яч відскочив до П'яніча, який потужним ударом вивів Ювентус уперед та, зрештою, встановив остаточний рахунок у матчі. Ювентус здобуває важливу вольову перемогу й щонайменше на добу очолює турнірну таблицю – в очікуванні результату матчу між Інтером та Лаціо.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ