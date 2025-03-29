У поєдинку 30-го туру чемпіонату Італії Дженоа на виїзді поступилась Ювентусу (0:1). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 30-й тур

Ювентус – Дженоа – 1:0

Гол: Їлдіз, 26

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Ювентус у дебютному матчі Ігора Тудора приймав Дженоа. Український півзахисник гостей Руслан Маліновський не потрапив в основу і починав гру з лави запасних.

Вже на 7-й хвилині господарі мали виходити вперед: Влаховіч отримав передачу на правому фланзі, промчав до воріт і віддав передачу-цукерку на Їлдіза – турок у падінні зумів замкнути м'яч у сітку, а Маттурро в останній момент зміг підставитись і заблокувати. Лише після цього арбітр сигналізував про офсайд у Душана. У відповідь Френдруп з-за меж штрафного намагався закинути голкіпер "за комірець", однак Ді Грегоріо встиг повернутися у рамку і врятувався від ганьби.

В середині тайму туринці вийшли вперед: Їлдіз промчав правим флангом, попутно обігравши двох захисників, увірвався у воротарський і з нульового кута пробив під поперечину.

По перерві малюнок не змінився, команди демонстрували рівну гру з невеличкою перевагою господарів. На 71-й хвилині на полі з'явився Маліновський, замінивши Жана Онана, і вже за мить заробив "гірчичник" за небезпечний підкат.

Калюлю мав шанс подвоїти перевагу туринців, однак з його ударом головою у лівий кут воріт після навісу з кутового впорався кіпер. У відповідь Де Вінтер замикав закидання з корнера – повз праву стійку. На 85-й хвилині Їлдіз здійснив черговий феноменальний прохід, викотив під удар Влаховічу, але Душан змарнував момент. Проте м'яч залишився у "Старої синьйори" і Локателлі зумів завдати гарматного пострілу – Леалі відбив перед собою, а захисники генуезців підчистили.

Перемога дозволила Ювентусу набрати 55 очок і закріпитись на п'ятій сходинці турнірної таблиці Серії А. Дженоа з 35-ма пунктами дванадцята.

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