У першому матчі 19-го туру туринці на власному полі переграли "острів'ян". Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ювентус у матчі з Кальярі з перших хвилин кинувся тероризувати ворота Алессіо Краньйо. До 20-ї хвилини "Стара синьйора" створила цілу купу моментів, яких при успішнішій реалізації вистачило б на декілька поєдинків. Чого вартують лише спроби Мойзе Кіна, який дивом двічі не забив. Захисники "острів'ян" самовіддано кидалися під м'яч – постріл Куадрадо, здавалось, просто зламає спину оборонця.

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Зрештою, за п'ять хвилин до перерви, господарям вдалось пробити Кальярі: Бернардескі з правого флангу навісив у штрафний майданчик суперника і Кін вдотик головою спрямував м'яч у сітку.

Після відпочинку Сандро міг подвоювати, але після навісу з кутового спрямував м'яч впритул зі стійкою. На 60-й хвилині "червоно-синім" не пощастило: Белланова пройшов правим флангом і під тиском захисників прострілив у штрафний майданчик Юве на ногу Дальберу – Естеван дивом не влучив у порожні ворота, пославши м'яч повз стійку. Згодом вже Щенсни врятував туринців від гола, витягнувши круглого з-під поперечини після удару головою Жоао Педро.

Наприкінці матчу Кулусевскі з центра поля віддав на лівий фланг на Бернардескі, той увійшов у штрафний майданчик і з гострого кута зважився пробити. Краньйо у стрибку намагався дістати сферу, але фортуна цього вечора була на боці Юве – 2:0.

Перемога принесла туринцям 34 очки і п'яту сходинку турнірної таблиці, Кальярі з 10 пунктами залишився передостаннім.

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