Ювентус наважився на експеримент з третьою формою для сезону 2021/22.

Фотографії оновленого екіпірування туринської команди "злив" сайт Footyheadlines.

Несподіваний колір та повернення класики – форма Реала і Ювентуса на наступний сезон

Дизайнери Adidas вирішили дати волю своїй фантазії. Форма поєднує у собі різноманітні геометричні форми та аж три кольори – "українські" синій і жовтий разом з білим. На думку авторів, це нагадує яскраві образи з 90-х років.

Додамо, що у поточному сезоні третій комплект Ювентуса був помаранчевим з чорними елементами.

Роналду перевершив Пеле, диво-гол рабоною, Барселона і Реал потирають руки – огляд вікенду