Ювентус здивує резервною формою у наступному сезоні – яскраве поєднання трьох кольорів
16:13 - Читать на русском
Ювентус наважився на експеримент з третьою формою для сезону 2021/22.
Фотографії оновленого екіпірування туринської команди "злив" сайт Footyheadlines.
Несподіваний колір та повернення класики – форма Реала і Ювентуса на наступний сезон
Дизайнери Adidas вирішили дати волю своїй фантазії. Форма поєднує у собі різноманітні геометричні форми та аж три кольори – "українські" синій і жовтий разом з білим. На думку авторів, це нагадує яскраві образи з 90-х років.
Додамо, що у поточному сезоні третій комплект Ювентуса був помаранчевим з чорними елементами.
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