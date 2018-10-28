"Ювентус здатен виграти требл", – смілива заява чемпіона світу-2006 Ліппі

Екс-тренер Ювентуса та збірної Італії Марчелло Ліппі поділився власною думкою щодо потенціалу "зебр".

"Відчуття, що цей сезон має стати успішним, прийшло одразу. Я казав, що команда, яка двічі за кілька років вийшла у фінал Ліги чепіонів, наблизилась до рівня трьох флагманів: Реала, Барселони та Баварії.

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Зараз час сказати, що Ювентус очолює групу фаворитів. Уся заслуга клубу, і команді треба показати, що немає недооцінки опонентів. Мотивація в Лізі чемпіонів вкрай висока, завжди є команди, що можуть обіграти – завжди!

Неправильно буде казати про одного фаворита, але авторитет і віра в свої сили, що досягнені "б'янконері" – це двигун, який веде їх до найвищого рівня, а потім до них додався Кріштіану Роналду.

Требл? Ювентус кожен сезон розпочинає зі спроби виграти все, навіть у минулому зі мною. Це психологічна характеристика, а не самовпевненість, це усвідомлення власної міці", – сказав Ліппі Corrierre dello Sport.

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