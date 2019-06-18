Ювентус збільшить пропозицію за Погба до 140 млн євро

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба все ближчий до повернення в туринський Ювентус.

Ювентус планує зробити офіційну пропозицію у розмірі 140 млн євро щодо трансферу Поля Погба, передає Goal.com.

Манчестер Юнайтед готовий платити космічну зарплату Погба – трансфер француза в Реал під загрозою зриву

За інформацією видання, спортивний директор клубу Фабіо Паратічі зустрівся з представниками Манчестер Юнайтед, аби обговорити потенційну угоду для зіркового француза. Туринці також мають витримати конкуренцію з боку мадридського Реала.

У сезоні 2018/19 Погба провів у складі Манчестер Юнайтед 47 матчів, відзначившись 16 голами та 11 асистами.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує