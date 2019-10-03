Ювентус зазнав фіаско при спробі підписати сенсацію Ліги чемпіонів

Форвард РБ Зальцбург Ерлінг Холанд несподівано заявив, що міг опинитись в Ювентусі.

"Я подумав, що занадто рано переходити в інший клуб. У Зальцбурзі все ідеально для мене, тут більше можливостей отримувати стабільну ігрову практику", – цитує Холанда Calciomercato.

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Нагадаємо, 19-річний нападник шокував футбольну Європу у матчі першого раунду групового етапу Ліги чемпіонів проти Генка (6:2), ставши наймолодшим гравцем турніру, який оформив хет-трик.

В поточному сезоні чемпіонату Австрії Холанд провів 8 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

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