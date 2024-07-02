"Орлята" вирішили відпустити 23-річного француза до Турина. Як повідомляє Руді Галетті, Кефрен Тюрам має приєднатися до Ювентуса.

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"Стара Сеньйора" узгодила деталі переходу з Ніццою. Ювентус заплатить за півзахисника 20 мільйонів євро без урахування бонусів. З Кефреном також туринці досягли домовленості і пообіцяли йому зарплатню у розмірі 2 мільйонів євро за сезон.

Нагадаємо, що Кефрен Тюрам син Ліліана Тюрама, який у складі збірної Франції вигравав ЧС-98 та ЧЄ-2000. Інший син легенди французького футболу, Маркус Тюрам, виступає у складі Інтера.

Кефрен виступає за Ніццу з 2019 року. Загалом півзахисник відіграв за "орлят" у 167 матчах, в яких забив дев'ять голів та віддав 12 асистів.

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