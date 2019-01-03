Ювентус зацікавлений у придбанні Мбаппе, – Tuttosport

"Б'янконері" націлились на молодого нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Керівництво туринського клубу може спробувати домовитись про трансфер 20-річного форварда парижан Кіліана Мбаппе, стверджує Tuttosport.

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В Ювентусі розуміють, що оформити цей перехід буде вкрай складно, адже ПСЖ навряд чи захоче продавати лідера команди, проте продаж Мбаппе не неможливий варіант. Французький клуб зараз переживає не найкращі часи. ПСЖ переслідують проблеми з дотриманням умов фінансового Fair-play.

Юве доведеться заплатити щонайменше 200 млн євро, щоб придбати французького вундеркінда.

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