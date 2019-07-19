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Ювентус зацікавився талантом Барселони Мірандою

12:49 224 Читать на русском
Ювентус зацікавився талантом Барселони Мірандою
Хуан Міранда (у центрі) / Фото Barcablog

Захисник Барселони Хуан Міранда може проміняти Ліонеля Мессі на Кріштіану Роналду.

На радари Ювентуса потрапив 19-річний талант Барси Хуан Міранда, повідомляє AS.

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За інформацією видання, представники туринського клубу розпочали перемовини з керівництвом каталонців.

Головний тренер "блаугранас" Ернесто Вальверде поки не бачить місця для Хуана у основній команді, проте керівництво команди не має наміру прощатись з молодим іспанцем.

Минулий сезон Міранда провів за Барселону Б у третьому іспанському дивізіоні. Хуан зіграв у 23-х матчах, в яких відзначився голом.

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