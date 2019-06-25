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Ювентус зацікавлений у трансфері Рейни – Саррі знову хоче працювати з іспанцем

07:30 208 Читать на русском
Ювентус зацікавлений у трансфері Рейни – Саррі знову хоче працювати з іспанцем
Пепе Рейна / фото із соцмереж

Воротар Мілана Пепе Рейна може покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

Іспанський голкіпер повинен стати в Ювентусі дублером Войцеха Щенсни, повідомляє Calciomercato.com.

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За інформацією видання, Маттіа Перін незадоволений своїм становищем другого голкіпера в Турині і може змінити клуб. Через це "Стара синьйора" хоче запросити Рейну, який добре знайомий з новим головним тренером команди Мауріціо Саррі по роботі в Наполі.

Рейна перейшов до Мілана влітку минулого року з Наполі на правах вільного агента і уклав з "россонері" контракт на три сезони – до літа 2021 року.

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У минулому розіграші італійської Серії А 36-річний голкіпер взяв участь в 4 матчах італійської Серії А, в яких пропустив 5 голів.

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Теги
Італія Мілан Мілан Ювентус Ювентус Пепе Рейна Пепе Рейна
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