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Ювентус заради підписання Погба хоче продати П'яніча та Хедіру

13:37 399 Читать на русском
Ювентус заради підписання Погба хоче продати П'яніча та Хедіру
Поль Погба / AFP

Ювентус прагне кардинально оновити свій центр поля.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що туринці узгодили контракт з хавбеком Арсенала Аароном Ремзі. Крім того, "б'янконері" хочуть повернути у свій склад Поля Погба.

Зідан може змінити Аллегрі на посаді тренера Ювентуса після закінчення сезону

Аби повернення француза стало реальним, Ювентусу потрібно чимало грошей, тому "зебри" готові продати Самі Хедіру та Міралема П'яніча.

Погба – найкращий гравець Манчестер Юнайтед у грудні

В останньому зацікавлений і Манчестер Юнайтед, тому можливий варіант обміну гравцями між клубами, повідомляє італійське видання Tuttosport, яке присвятило цій темі останній свій номер.

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