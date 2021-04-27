Ювентус запропонував Рабйо Барселоні
18:36 - Читать на русском
Хавбек Юве Адріен Рабйо може влітку змінити клуб.
Ювентус надіслав запит Барселоні з пропозицією придбати Адріена Рабйо, повідомляє Calciomercato.
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Аналогічну ініціативу туринці запропонували Евертону. Раніше ЗМІ зазначали, що обидва ці клуби слідкували за прогресом 26-річного француза. Чинний контракт Адріена з Ювентусом розрахований до літа 2023-го.
У нинішньому сезоні Серії А Рабйо провів 29 поєдинків, в яких відзначився двома голами.
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