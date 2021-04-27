Ювентус надіслав запит Барселоні з пропозицією придбати Адріена Рабйо, повідомляє Calciomercato.

Манчестер Юнайтед запропонував Ювентусу несподіваний обмін зірками

Аналогічну ініціативу туринці запропонували Евертону. Раніше ЗМІ зазначали, що обидва ці клуби слідкували за прогресом 26-річного француза. Чинний контракт Адріена з Ювентусом розрахований до літа 2023-го.

У нинішньому сезоні Серії А Рабйо провів 29 поєдинків, в яких відзначився двома голами.

Перегони кульгавих в Іспанії, Гвардіола відсалютував Кройфу, тривожне мовчання Роналду – огляд вікенду