Ювентус запропонував контракт Даніло – він може стати частиною угоди щодо Канселу

Захисник Манчестер Сіті Даніло має великі шанси на перехід у туринський Ювентус.

Ювентус запропонував Даніло контракт до 2023 року з зарплатою 3,5 млн євро на рік, повідомляє у своєму Twitter журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра.

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Раніше повідомлялось, що бразилець може стати частиною угоди щодо трансферу Жоау Канселу у зворотньому напрямку.

Нагадаємо, цього літа туринці вже підписали зіркового захисника Аякса Маттейса де Лігта.

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