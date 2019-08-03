toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО ЖЕРСОН РОДРІГЕС ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ювентус запропонував контракт Даніло – він може стати частиною угоди щодо Канселу

11:13 215 Читать на русском
Ювентус запропонував контракт Даніло – він може стати частиною угоди щодо Канселу
Даніло / ФК Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Даніло має великі шанси на перехід у туринський Ювентус.

Ювентус запропонував Даніло контракт до 2023 року з зарплатою 3,5 млн євро на рік, повідомляє у своєму Twitter журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра.

Дибала не тренуватиметься з Ювентусом до 5 серпня – гравець близький до переходу в Манчестер Юнайтед

Раніше повідомлялось, що бразилець може стати частиною угоди щодо трансферу Жоау Канселу у зворотньому напрямку.

Нагадаємо, цього літа туринці вже підписали зіркового захисника Аякса Маттейса де Лігта.

"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталось

blog_ava
Борусія Д – Баварія: анонс матчу за Суперкубок Німеччини-2019
09:00
1161
Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Італія Трансфери Трансфери Ювентуса Ювентус Ювентус Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Манчестер Сіті Даніло Даніло
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
36
хв
Львів
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук