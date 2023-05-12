Ювентус запропонував Сергєю Мілінковічу-Савічу чотирирічний контракт із річною зарплатою в 5 мільйонів євро. Про це інформує Il Messaggero.

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Однак туринський клуб зіткнувся з серйозною проблемою, а саме з небажанням Лаціо продавати свого лідера. Контракт сербського півзахисника з "орлами" закінчується влітку 2024 року, але римський клуб хоче, щоб Сергєй продовжив захищати кольори "бьянкочелесті".

Таким чином, Ювентус може підписати Мілінковіча-Савіча безкоштовно, але для цього туринському клубу доведеться почекати близько одного року.

У цьому сезоні Сергєй Мілінковіч-Савіч зіграв за Лаціо 40 матчів у всіх турнірах і забив 8 м'ячів.

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