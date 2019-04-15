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Ювентус запропонував Бенфіці 75 мільйонів євро за Феліша – "орли" відмовили

10:55 299 Читать на русском
Ювентус запропонував Бенфіці 75 мільйонів євро за Феліша – "орли" відмовили
Жоау Феліш / Соцмережі

Ювентус прагне підписати юного таланта Бенфіки Жоау Феліша.

Минулого тижня італійський гранд запропонував Бенфіці 75 мільйонів євро за 19-річного атакувального хавбека Жоау Феліша, але така сума не влаштувала португальську команду, повідомляє O Jogo.

Хавбек Бенфіки Феліш – найкращий гравець тижня у Лізі Європи

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "стара синьйора" навіть готова продати одного зі своїх лідерів Паулу Дибалу заради португальського таланта.

До слова, у поточному сезоні в активі Феліша 36 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, де атакувальний півзахисник забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі

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