Ювентус запропонував Бенфіці 75 мільйонів євро за Феліша – "орли" відмовили

Ювентус прагне підписати юного таланта Бенфіки Жоау Феліша.

Минулого тижня італійський гранд запропонував Бенфіці 75 мільйонів євро за 19-річного атакувального хавбека Жоау Феліша, але така сума не влаштувала португальську команду, повідомляє O Jogo.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "стара синьйора" навіть готова продати одного зі своїх лідерів Паулу Дибалу заради португальського таланта.

До слова, у поточному сезоні в активі Феліша 36 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, де атакувальний півзахисник забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

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