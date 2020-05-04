Ювентус запропонував Барселоні Де Шільйо – каталонці хотіли інших фулбеків "Старої синьйори"

Оборонець туринського Ювентуса Маттія Де Шільйо наступний сезон може розпочати в складі іспанської Барселони.

"Стара синьйора" запропонувала каталонцями розглянути варіант із купівлею або обміном флангового оборонця, повідомляє Mundo Deportivo.

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Де Шільйо не входить у плани керманича туринців Мауріціо Саррі, тому може покинути Юве. Спортивний директор "б'янконері" Фабіо Паратічі раніше підтвердив, що контактує із Барсою щодо можливих трансферів. "Блаугранас" цікавились Даніло та Хуаном Куадрадо, які також можуть зіграти на правому фланзі. Проте, Ювентус не має наміру прощатися з ними.

У нинішньому сезоні Маттія Де Шільйо провів лише 12 матчів у всіх турнірах. Два роки тому туринці придбали його в Мілана за 12 млн євро.

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