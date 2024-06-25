Після 7 сезонів у складі Ювентуса час Маттія Де Шільйо в туринському клубі добіг кінця. Як інформує TuttoSport, гравець не входить у плани Тьягу Мотти та самої "Старої синьйори". Повідомляється, що туринці планують звільнити Де Шільйо від дотримання угоди і виплатити йому невелику компенсацію замість взаємного розірвання контракту.

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За 7 сезонів 31-річний універсальний захисник/латераль провів за "б'янконері" 117 матчів у всіх турнірах. Він здатний закрити як праву (більшою мірою), так і ліву бровку. Його контракт із Ювентусом розрахований до літа 2025 року. Раніше Маттія також встиг пограти за Мілан і Ліон.

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