Ювентус заплатить Райолі шалені комісійні за Де Лігта – це майже як із Роналду

Одіозний агент Міно Райола добряче заробить на трансфері Маттейса Де Лігта з амстердамського Аякса до туринського Ювентуса.

Скандальний посередник заробить на переході лідера Аякса 11 млн євро, повідомляє La Stampa.

Ювентус узгодив перехід Де Лігта, – Tuttosport

Ця неймовірна сума становить 15 % від суми трансферу Де Лігта в Ювентус. Цікаво, що інший суперагент – Жорже Мендеш – минулого року отримав від трансферу Кріштіану Роналду в Серію А 12 млн євро. Райола не забув і про свого підопічного – 19-річний нідерландець отримає в Турині контракт на 5 років із зарплатою 8 млн євро за сезон плюс бонуси.

Міно Райола відомий тим, що заробляє величезні суми на переходах своїх клієнтів. Зокрема, лише два трансфери Поля Погба (з МЮ до Ювентуса та в зворотному напрямі) принесли йому орієнтовно 49 млн євро комісійних.