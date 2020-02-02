Ювентус запланував трансферну бомбу на літо – на прицілі лідер Ліверпуля

Туринський Ювентус після спокійного зимового трансферного вікна готує сенсаційне підписання на літній період. "Стара синьйора" може встановити новий рекорд.

Італійський гранд готується влітку придбати лідера Ліверпуля Вірджила ван Дейка, стверджує The Sun.

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Туринці нібито готові віддати за центрбека мерсисайдців 150 млн фунтів. Це відновить нідерландця у статусі найдорожчого оборонця планети. Цей титул ван Дейк втратив минулого літа після трансферу Харрі Магвайра до Манчестер Юнайтед. Реакція представників Ліверпуля на плани Ювентуса наразі невідома.

У нинішньому сезоні Вірджил ван Дейк провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Два роки тому його трансфер коштував "червоним" 84,65 млн євро.

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