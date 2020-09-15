Нападник римського клубу Едін Джеко залишається однією з пріоритетних цілей Ювентуса, повідомляє журналіст GdS Альфредо Педулла у Twitter.

Наполі прийняв від Роми 25 млн євро за Міліка – трансфер поляка відкриє шлях Джеко в Ювентус, – Sky Sport Italy

Туринці готові платити 34-річному боснійцю 7 млн євро на рік плюс бонуси. Раніше Юве на місце нападника намагався підписати форварда Барси Луїса Суареса, але перемовини призупинились.

У минулому сезоні Джеко провів 43 поєдинки у всіх турнірах, в яких відзначився 19 голами та 14 асистами. Нагадаємо, Рому очолює екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Не називайте Тоналі "новим Пірло" – Мілан виграв дербі за персонального фана Гаттузо і врятував Італію від ганьби