Ювентус задумав новий варіант обміну з Челсі

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі не полишає надій забрати хавбека Жоржінью з Челсі.

Туринці готові запропонувати Дугласа Косту в обмін на плеймейкера "синіх", повідомляє Sport Mediaset.

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Орієнтовна ціна Жоржинью – 50 млн євро, а екс-зірка Шахтаря коштуватиме на 5-10 млн менше. Ювентус сподівається, що Коста зацікавить Челсі, оскільки після відходу Вілліана і Педро у лондонців буде нестача швидких і технічних гравців на фланги атаки. Раніше з'являлися чутки про обмін улюбленця Саррі на Бернардескі або П'яніча, втім такі варіанти не зацікавили англійський клуб.

Додамо, що Жоржінью у сезоні 2019/20 провів 37 матчів, відзначився 7 голами і 2 асистами. Статистика Дугласа Кости – 18 матчів, 2 голи і 5 асистів.

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