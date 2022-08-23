Новачком туринців повинен стати не Мемфіс Депай, а Аркадіуш Мілік, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Здавалося, що Юве безкоштовно забере нідерландця, який став непотрібним Барселоні і готувався розривати контракт. Втім, в останній момент керівництво "Старої синьйори" перемкнулося на Міліка. Угода з Марселем вже є – оренда за 2 млн євро і подальше право викупу за 8 млн. Тепер залишилося домовитися із самим нападником збірної Польщі, який добре знає Серію А (виступав за Наполі).

Додамо, що в минулому сезоні 28-річний Мілік провів за Марсель 37 матчів, в яких оформив 20 голів та 2 асисти.

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