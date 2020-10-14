У таборі Ювентуса продовжують фіксувати інфікованих на COVID-19.

Півзахисник Юве Вестон Маккені також змушений піти на термінову ізоляцію. Американський талант отримав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Таким чином 22-річний гравець не зможе допомогти своїй команді у матчі Ліги чемпіонів проти Динамо. Нагадаємо, це вже другий гучний випадок інфікування у туринському клубі за останній час – нещодавно COVID-19 підтвердили у Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, вже 20 жовтня підопічні Луческу у Києві прийматимуть чинного чемпіона Італії в рамках ЛЧ.

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