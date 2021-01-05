Хавбек Ювентуса Хуан Куадрадо здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

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32-річного колумбійця одразу ізолювали, симптомів у футболіста немає. Раніше коронавірусом заразився захисник Юве Алекс Сандро. Клуб проведе повторне тестування усіх гравців перед матчем з Міланом, який запланований на 6 січня.

Після 15-ти турів Серії А Ювентус розташувався на 5-й сходинці, відстаючи від Мілана на 10 очок.

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