Ювентус втратив К'єлліні на початок плей-офф Ліги чемпіонів
Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні продовжує страждати від численних травм.
Обстеження виявило у капітана туринців пошкодження гомілки, інформує офіційний сайт клубу.
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Відновлення триватиме щонайменше 3 тижні. К'єлліні точно пропустить кілька турів чемпіонату Італії, півфінал Кубка і перший поєдинок проти Вільяреала в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Іспанці прийматимуть Ювентус 22 лютого, а матч-відповідь у Турині запланований на 16 березня – можливо, тоді К'єлліні вже буде готовий.
Додамо, що у поточному сезоні 37-річний оборонець провів 16 матчів, результативними діями не відзначався.
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