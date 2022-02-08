Обстеження виявило у капітана туринців пошкодження гомілки, інформує офіційний сайт клубу.

Бонуччі повернувся до загальної групи Ювентуса напередодні матчів Ліги чемпіонів

Відновлення триватиме щонайменше 3 тижні. К'єлліні точно пропустить кілька турів чемпіонату Італії, півфінал Кубка і перший поєдинок проти Вільяреала в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Іспанці прийматимуть Ювентус 22 лютого, а матч-відповідь у Турині запланований на 16 березня – можливо, тоді К'єлліні вже буде готовий.

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Додамо, що у поточному сезоні 37-річний оборонець провів 16 матчів, результативними діями не відзначався.

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