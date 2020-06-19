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Ювентус втратив двох зірок у фіналі Кубка Італії – один з них може не зіграти до кінця сезону

20:33 - Читать на русском
Ювентус втратив двох зірок у фіналі Кубка Італії – один з них може не зіграти до кінця сезону
Самі Хедіра та Алекс Сандро / фото ФК Ювентус

Гравці Ювентуса Алекс Сандро та Самі Хедіра зазнали пошкоджень у фіналі Кубка Італії проти Наполі (0:0, пен. 2:4).

 

У Алекса Сандро діагностовано пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна після протистояння з Наполі. Бразилець вже розпочав заняття з фізіотерапевтом. За інформацією Sky Sport Italia, Сандро буде недоступний протягом наступних трьох тижнів.

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А от Самі Хедіра має серйознішу травму – часткове пошкодження сухожилля м'яза правого стегна, повідомляє офіційний сайт Ювентуса. Німець очікує на поглиблене обстеження, але вже існує ризик, що хавбек у поточному сезоні більше не з'явиться на полі.

До слова, Ювентус поступився Наполі у фіналі Кубка Італіі (0:0, пен. 2:4). Цікаво, що Роналду вперше у своїй кар'єрі поступився у двох поспіль фінальних поєдинках – перед цим Лаціо здолав Ювентус в Суперкубку Італії.

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Наполі Наполі Італія Наполі - Ювентус Самі Самі Хедіра Алекс Алекс Сандро Ювентус Ювентус
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