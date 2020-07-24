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Ювентус втратив Дугласа Косту до кінця чемпіонату – участь екс-гравця Шахтаря в Лізі чемпіонів також під питанням

19:05 - Читать на русском
Ювентус втратив Дугласа Косту до кінця чемпіонату – участь екс-гравця Шахтаря в Лізі чемпіонів також під питанням
Дуглас Коста / Сайт Ювентуса

Вінгер Ювентуса Дуглас Коста більше не зіграє в поточному розіграші Серії А.

 

Бразилець у матчі проти Удінезе (1:2) зазнав травми бедра, інформує офіційний сайт туринців.

Ювентус домовився про контракт із талантом Челсі

На відновлення Кості знадобиться близько двох тижнів, а останній тур Серії А відбудеться вже 2 серпня. Існує ризик, що вінгер Ювентуса пропустить і матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона. Команда Мауріціо Саррі прийматиме "ткачів" 7 серпня після гостьової поразки 0:1.

До слова, у поточному сезоні Дуглас Коста забив 3 голи та віддав 7 асистів у 29 матчах.

Лаціо вдома переміг Кальярі та гарантував місце в ЛЧ, Ювентус програв Удінезе й не став достроковим чемпіоном

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Італія Ліга чемпіонів Ювентус - Ліон Дуглас Дуглас Коста Ювентус Ювентус
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