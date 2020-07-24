Ювентус втратив Дугласа Косту до кінця чемпіонату – участь екс-гравця Шахтаря в Лізі чемпіонів також під питанням

Овертайм — 17:00 4503
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"Протасова плавили давно": після відставки залишив телефон, заліг на дно в Греції і "підсиджував" Луческу в Шахтарі
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Супряга може переїхати в Італію – форвардом Динамо займається агент, який влаштував трансфер МаліновськогоУкраїна — 15:47 6892
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Ярмоленко ризикує покинути Вест Хем – українець потрапив до "чорного списку" МойєсаАнглія — 15:22 1733
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Луческу хотів замінити Фонсеку в Шахтарі – донецький клуб відмовив своїй легендіУкраїна — 13:40 5205
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Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери ДинамоСергій Тищенко — 13:00 1