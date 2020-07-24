Ювентус втратив Дугласа Косту до кінця чемпіонату – участь екс-гравця Шахтаря в Лізі чемпіонів також під питанням

Вінгер Ювентуса Дуглас Коста більше не зіграє в поточному розіграші Серії А.

Бразилець у матчі проти Удінезе (1:2) зазнав травми бедра, інформує офіційний сайт туринців.

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На відновлення Кості знадобиться близько двох тижнів, а останній тур Серії А відбудеться вже 2 серпня. Існує ризик, що вінгер Ювентуса пропустить і матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона. Команда Мауріціо Саррі прийматиме "ткачів" 7 серпня після гостьової поразки 0:1.

До слова, у поточному сезоні Дуглас Коста забив 3 голи та віддав 7 асистів у 29 матчах.

Лаціо вдома переміг Кальярі та гарантував місце в ЛЧ, Ювентус програв Удінезе й не став достроковим чемпіоном