Бразильський хавбек зазнав травми і буде прооперований. Про це журналіст Тімоті Ормеццано написав у своєму твіттері.

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Напередодні Артур пропустив обидва тренування "Старої синьйори" через ушкодження коліна. Ця проблеми виникла в латиноамериканця ще в лютому, тож тепер доведеться лягти під ніж хірурга. Орієнтовні терміни відновлення Артура – 2 місяці. Натомість 1-й тур італійської першості відбудеться вже 21 серпня.

До слова, в сезоні 2020/21 Артур провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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