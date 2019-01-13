Ювентус встановив рекорд Кубка Італії

Ювентус у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії 2018/19 на виїзді обіграв Болонью. Це не лише дозволило Кріштіану Роналду та компанії вийти у чвертьфінал, а й встановити рекорд турніру.

Завдяки перемозі над Болоньєю в поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії Ювентус вийшов до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари Аталанта – Кальярі.

Цікаво, що туринський клуб зміг дістатись до чвертьфіналу Кубка у 12-й раз поспіль. Це найдовша серія в історії турніру, повідомляє Opta.

Роналду знову чемпіон, нова польська зірка і провали Мілана та Роми – короткі підсумки першого кола Серії А

Варто відзначити, що Ювентус, починаючи з сезону 2014/15, незмінно перемагає як в Кубку Італії, так і в Серії А. Всього ж в активі "старої синьйори" 13 виграних національних Кубків – ще один рекорд.