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Ювентус встановив рекорд Кубка Італії

11:30 264 Читать на русском
Ювентус встановив рекорд Кубка Італії
Ювентус встановив рекорд Кубка Італії / фото: ФК Ювентус

Ювентус у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії 2018/19 на виїзді обіграв Болонью. Це не лише дозволило Кріштіану Роналду та компанії вийти у чвертьфінал, а й встановити рекорд турніру.

Завдяки перемозі над Болоньєю в поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії Ювентус вийшов до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари Аталанта – Кальярі.

Цікаво, що туринський клуб зміг дістатись до чвертьфіналу Кубка у 12-й раз поспіль. Це найдовша серія в історії турніру, повідомляє Opta.

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Варто відзначити, що Ювентус, починаючи з сезону 2014/15, незмінно перемагає як в Кубку Італії, так і в Серії А. Всього ж в активі "старої синьйори" 13 виграних національних Кубків – ще один рекорд.

Кубок Італії1/8 фіналу

Болонья - Ювентус: Субота 12 січня 2019

Болонья
Матч завершено
0 : 2
Ювентус
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Теги
Ювентус Ювентус Італія Рекорди Відеоновини Кубок Італії Кубок Італії 2018/19 Болонья - Ювентус
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