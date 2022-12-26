Ювентус влітку підпише сенсацію Ліги чемпіонів замість багаторічного ветерана
"Стара синьйора" має намір освіжити позицію лівого захисника.
Лівий оборонець Бенфіки Алекс Грімальдо влітку може стати гравцем Ювентуса, стверджує Calciomercato.
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Іспанець покликаний замінити Алекса Сандро, який вже 7 років захищає кольори "Старої синьйори" та може покинути Юве по завершенні сезону, оскільки його контракт з клубом завершується. Грімальдо також буде вільним агентом влітку 2023-го, а контакти з представниками іспанця є позитивними.
Додамо, що Алекс Сандро зіграв у 17 поєдинках у поточному сезоні за Юве, в яких відзначився 1 результативною передачею. Грімальдо з Бенфікою став сенсацією ЛЧ, вибивши туринців з групи. У цьому сезоні зіграв у 24 поєдинках, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.
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