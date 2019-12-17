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Ювентус влаштував різдвяну вечірку – Роналду виділявся серед інших гравців

09:30 1689 Читать на русском
Ювентус влаштував різдвяну вечірку – Роналду виділявся серед інших гравців
Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Керівництво Ювентуса вирішило, що гравці заслужили на відпочинок.

В таборі туринців організували різдвяне святкування для гравців, персоналу та тренерського штабу "Старої Синьйори", повідомляє офіційний сайт клубу.

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На тлі стандартних чорних костюмів виділявся головна зірка Ювентуса – Кріштіану Роналду. Португальський нападник завітав на вечірку у фіолетовому вбранні.

Нагадаємо, після 16-ти турів Серії А Юве перебуває на другій сходинці, відстаючи від Інтера лише за додатковими показниками. У плей-офф Ліги чемпіонів підопічні Мауріціо Саррі зустрінуться з Ліоном.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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