Аллегрі має намір підсилити лінію півзахисту Ювентуса та розмірковує над поверненням Погба в Турин, повідомляє Calciomercato.

Погба може покинути Олд Траффорд заради найпринциповішого опонента Манчестер Юнайтед

"Стару синьйору" також пов'язували з інтересом до Локателлі, П'яніча та Бакайоко, але саме Ювентус є тіньовим фаворитом на трансфер зіркового француза, на якого також претендують ПСЖ та Ліверпуль.

До слова, Поль Погба провів 42 матчі у складі Манчестер Юнайтед минулого сезону, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

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