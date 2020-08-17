toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Ювентус визначився з сумою, за яку готовий продати Роналду – сенсаційні цифри

12:15 - Читать на русском
Ювентус визначився з сумою, за яку готовий продати Роналду – сенсаційні цифри
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Фанати "Старої синьйори" ризикують більше не побачити португальця у футболці улюбленої команди.

Туринський клуб виключив Кріштіану зі списку гравців, які не продаються. Ба більше, Ювентус готовий попрощатися з Роналду за доволі скромні 60 млн євро, повідомляє Sport.es з посиланням на TMW.

Ювентус приголомшив бажанням продати Роналду – Кріштіану запропонували Барселоні

Такий крок пояснюють бажанням клубу зекономити на зарплаті португальця, який заробляє 23 млн євро за сезон. Продаж Роналду дозволить Юве заощадити кошти на перебудову команди відповідно до бачення Андреа Пірло, який нещодавно був призначений головним тренером замість Мауріціо Саррі. Окрім Кріштіану, туринці готові попрощатися з будь-яким гравцем – недоторканних у клубі більше немає.

В сезоні 2019/20 Роналду став найкращим бомбардиром Ювентуса, забивши 37 голів у всіх турнірах. Його контракт розрахований ще на 2 роки. Головним претендентом на 35-річного португальця називають ПСЖ.

Роналду і Мессі завершують еру – провальний сезон у Лізі чемпіонів може спричинити відхід легенд

blog_ava
Барселона відреагувала на інформацію про бажання Мессі покинути клуб
09:14
10049
Теги
Головне Ювентус Ювентус Італія Трансфери Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Кріштіану Кріштіану Роналду
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
7
хв
Інтер
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?