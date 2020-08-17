Ювентус визначився з сумою, за яку готовий продати Роналду – сенсаційні цифри

Фанати "Старої синьйори" ризикують більше не побачити португальця у футболці улюбленої команди.

Туринський клуб виключив Кріштіану зі списку гравців, які не продаються. Ба більше, Ювентус готовий попрощатися з Роналду за доволі скромні 60 млн євро, повідомляє Sport.es з посиланням на TMW.

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Такий крок пояснюють бажанням клубу зекономити на зарплаті португальця, який заробляє 23 млн євро за сезон. Продаж Роналду дозволить Юве заощадити кошти на перебудову команди відповідно до бачення Андреа Пірло, який нещодавно був призначений головним тренером замість Мауріціо Саррі. Окрім Кріштіану, туринці готові попрощатися з будь-яким гравцем – недоторканних у клубі більше немає.

В сезоні 2019/20 Роналду став найкращим бомбардиром Ювентуса, забивши 37 голів у всіх турнірах. Його контракт розрахований ще на 2 роки. Головним претендентом на 35-річного португальця називають ПСЖ.

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