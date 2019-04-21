toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КАРДІФФ - ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ювентус визначився з майбутнім Дибали

13:50 483 Читать на русском
Ювентус визначився з майбутнім Дибали
Пауло Дибала / Фото Marca

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі дав однозначну відповідь щодо майбутнього форварда Пауло Дибали туринському клубі.

"Дибала? Звичайно, Пауло залишиться. Він – гравець Ювентуса. Очевидно, що він ним і залишиться", – цитує Паратічі Sky Sport Italia.

Баварія складе конкуренцію Манчестер Юнайтед у змаганні за Дибалу

Також спортдир Юве не міг оминути теми чергового завойованого Скудетто.

"Скажіть нам в 2010 році, що ми виграємо вісім Скудетто поспіль, ми б вважали цю людину божевільним. У нашому успіху немає ніякого секрету. Гравці, керівництво і весь тренерський штаб наполегливо працювали на результат. Я б хотів подякувати всім людям, які допомагали нам протягом усього шляху. Люди недооцінюють наших досягнень в Ювентусі, але через кілька років вони зрозуміють, в яку епоху ми живемо", – додав Паратічі.

В поточному сезоні Серії А Дибала провів 27 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 6-ма асистами.

Роналду оголосив про своє майбутнє, ставши чемпіоном Італії – португалець "повторив Київ"

Теги
Трансфери Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Італія Трансфери Чемпіонату Італії Фабіо Паратічі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Тулуза
16:00
Лілль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук