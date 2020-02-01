toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗИМОВІ ЗБОРИ

Ювентус визначився з головною трансферною ціллю на літо

13:33 406 Читать на русском
Ювентус визначився з головною трансферною ціллю на літо
Поль Погба / Sky Sports

"Стара синьйора" вкотре спробує повернути хавбека Поля Погба, якого у 2016 році відпустила в АПЛ.

Ювентус спробує придбати Погба влітку, інформує Calciomercato. Туринці готові запропонувати "червоним дияволам" кількох своїх гравців, а також солідну доплату.

Ювентус відмовився від обміну гравцями з ПСЖ, – журналіст

Нагадаємо, Погба виступав за Ювентус із 2012 по 2016 рік. Чемпіон світу регулярно потрапляє під хвилю критики з боку фанатів Манчестер Юнайтед та англійських футбольних експертів, тож не проти змінити чемпіонат.

До слова, у поточному сезоні Погба зіграв за Манчестер Юнайтед 8 матчів у всіх турнірах. В його активі 2 гольові передачі.

Нова битва у війні Моурінью і Гвардіоли, дербі Мадрида та дуель німецьких сенсацій: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Головні новини футболу 31 січня: Динамо позбулося двох легіонерів, закриття трансферного вікна в топ-чемпіонатах
07:00
2586
Теги
Італія Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Ювентус Ювентус Поль Погба Поль Погба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Макаренко повернувся у Кортрейк
    Бельгія — 31 січ1798 Макаренко повернувся у Кортрейк
1
год
:
31
хв
Борусія Дортмунд
16:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук