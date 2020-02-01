Ювентус визначився з головною трансферною ціллю на літо

"Стара синьйора" вкотре спробує повернути хавбека Поля Погба, якого у 2016 році відпустила в АПЛ.

Ювентус спробує придбати Погба влітку, інформує Calciomercato. Туринці готові запропонувати "червоним дияволам" кількох своїх гравців, а також солідну доплату.

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Нагадаємо, Погба виступав за Ювентус із 2012 по 2016 рік. Чемпіон світу регулярно потрапляє під хвилю критики з боку фанатів Манчестер Юнайтед та англійських футбольних експертів, тож не проти змінити чемпіонат.

До слова, у поточному сезоні Погба зіграв за Манчестер Юнайтед 8 матчів у всіх турнірах. В його активі 2 гольові передачі.

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