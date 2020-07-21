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Ювентус визначився з головним тренером на наступний сезон – заява директора туринців

10:46 - Читать на русском
Ювентус визначився з головним тренером на наступний сезон – заява директора туринців
Мауріціо Саррі та Массіміліано Аллегрі / Фото ФК Наполі

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі розвіяв усі чутки щодо тренерського крісла туринців.

"Все це ЗМІ. Я перебуваю тут протягом 10 років, ми на вершині таблиці 9 років в режимі нон-стоп. Юве брав трофеї з Аллегрі протягом 5 років, і до сих пір нас пов'язують з ним після нічийних результатів або навіть перемог.

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Без сумніву, Саррі буде тренером Ювентуса у наступному сезоні", – заявив Паратічі для Football Italia.

Нагадаємо, Мауріціо Саррі очолив Юве влітку 2019-го. За 4 тури до завершення Серії А туринці впевнено лідирують, також команда продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Мауріціо Мауріціо Саррі Массіміліано Массіміліано Аллегрі Фабіо Паратічі
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