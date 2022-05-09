Сезон 2021/22 складно назвати вдалим для Ювентуса. Другий рік поспіль без Скудетто і ранній виліт з Ліги чемпіонів вже на першій стадії плей-офф – керівництво клубу явно очікувало інших результатів.

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Попри це, звільняти Массіміліано Аллегрі, який у першу свою каденцію в Турині здобув з Ювентусом п'ять Скудетто, ніхто не збирається. Навіть якщо туринці програють Інтеру у фіналі Кубка Італії і завершать кампанію без трофеїв, то 54-річний наставник, угода якого розрахована ще на 3 роки, все одно залишиться на своїй посаді, повідомляє Calciomercato.

Фінал Кубка Італії 2021/22 Ювентус – Інтер відбудеться у середу, 11 травня. Початок – о 22:00 за Києвом.

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