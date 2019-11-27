toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР БАРСЕЛОНА - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ювентус визначився щодо трансферу Ракітіча

19:44 423 Читать на русском
Ювентус визначився щодо трансферу Ракітіча
Іван Ракітіч / Фото Diario AS

В таборі Ювентуса поки немає місця для хавбека Барселони Івана Ракітіча.

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі повністю задоволений поточною комплектацією команди, повідомляє ESPN.

Вальверде – про відсутність Ракітіча у складі: Не думаю про його відхід з Барселони

"У нас чудова команда, і зараз ми не шукаємо підсилення. Ми сильні на кожній позиції", – відповів Паратічі на питання про можливий перехід Ракітіча в туринський клуб.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що хорват незадоволений своїм становищем в Барсі і роздумує над зміною клубу.

В поточному сезоні Ла Ліги Ракітіч провів 8 матчів, в яких відзначився асистом.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України

blog_ava
Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів
11:51
31262
Теги
Трансфери Ювентуса Фабіо Паратічі Іван Ракітіч Іван Ракітіч Ювентус Ювентус Барселона Барселона Італія Трансфери Трансфери Барселони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
42
хв
Барселона
22:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук