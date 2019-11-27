Ювентус визначився щодо трансферу Ракітіча

Ліга Європи — 20:09 96
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Мальме – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
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Динамо U-19 вирвало нічию у ПАОКа U-19 на виїзді та вийшло в плей-офф Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 18:54 3365
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"Тайм, про який хочеться забути" і "донецький пінг-понг": англійські ЗМІ про Ман Сіті – Шахтар як тривожне майбутнє ПепаЛіга чемпіонів — 17:05 6218
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ПАОК U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА – чемпіон світу в основіЛіга чемпіонів — 16:40 3317
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Шахтар встановив клубний рекорд у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 16:17 2854