Ювентус визначився щодо трансферу Ракітіча

В таборі Ювентуса поки немає місця для хавбека Барселони Івана Ракітіча.

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі повністю задоволений поточною комплектацією команди, повідомляє ESPN.

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"У нас чудова команда, і зараз ми не шукаємо підсилення. Ми сильні на кожній позиції", – відповів Паратічі на питання про можливий перехід Ракітіча в туринський клуб.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що хорват незадоволений своїм становищем в Барсі і роздумує над зміною клубу.

В поточному сезоні Ла Ліги Ракітіч провів 8 матчів, в яких відзначився асистом.

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