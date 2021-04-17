Перехід хавбека "нероверді" – головна мета "Старої синьйори" влітку, стверджує Calciomercato.

Аталанта має шанс підписати 43-річного Буффона

Туринці зроблять ставку на підписання Локателлі в найближче трансферне вікно. Керманич Юве Андреа Пірло є давнім поціновувачем таланту опорника Сассуоло та вже намагався підписати його торік. Сам Локателлі прагне піти на підвищення після третього поспіль сезону в Емілії-Романьї. Контракт вихованця Мілана чинний до літа 2023-го.

У нинішньому сезоні Мануель Локателлі провів 27 матчів у Серії А, в яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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