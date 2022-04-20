Кубок Італії 2021/22, півфінал. Матч-відповідь

Ювентус – Фіорентина – 2:0 (перший поєдинок – 1:0)

Голи: Бернардескі, 32, Даніло, 90+4

Перший матч у Флоренції, який відбувся ще 2 березня, Юве виграв завдяки автоголу в компенсований час – відповідно, команду Аллегрі вдома влаштовувала і нічия. Але вже в дебюті гри туринці дивом не пропустили. Торейра пробив повз Періна, але влучив у свого ж партнера, який стояв на лінії воріт. Артур Кабрал у цьому епізоді зіграв за Юве.

У господарів міг забивати Влаховіч, удар якого парирував Дронговскі. Ще один момент серб змарнував, не реалізувавши чистий вихід віч-на-віч. Кіпер розгадав намір колишнього одноклубника і забрав м'яч.

Інтер розгромив Мілан в дербі за фінал Кубка Італії – майстер-клас Лаутаро закріпив екс-одноклубник Маліновського

Ювентус таки забив на 32-й хвилині. Відзначився Федеріко Бернардескі – ще один екс-гравець "фіалок". Після помилки Бірагі Бернардескі увігнав м'яч у сітку. Рахунок за сумою двох матчів став 2:0. Фіорентина могла відігратися до перерви, але вдало зіграв Маттіа Перін. Гол Бернардескі став єдиним у перші 45 хвилин.

У другому таймі могли забивати обидві команди. Перін врятував Юве після удару і рикошету від Де Лігта, а Закарія влучив у стійку воріт Дронговскі. Непогано пробив Бірагі зі штрафного – поруч з дев'яткою.

На 69-й хвилині Рабйо втілив у гол навіс Бернардескі, проте VAR скасував гол француза через офсайд. Де Лігт витворив божевільний фінт у чужому штрафному і ледь не порвав сітку – щоправда, із зовнішнього боку. Втім, у компенсований час Даніло після пасу Куадрадо поставив крапку – 2:0.

У фіналі, який запланований на 11 травня, суперником "Старої синьйори" стане Інтер. Відповідно, володар Кубка визначиться у Дербі Італії.