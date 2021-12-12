Форвард Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані може знову опинитись в Серії А.

"Стара синьйора" цілком серйозно розглядає варіант підписання 34-річного уругвайця, інформує Football Italia з посиланням на Tuttosport. Трансфер може відбутись вже взимку.

Барселона повернулася до ідеї підписання Кавані вже у січні

У такому розвитку подій зацікавлені і Ювентус, який перебуває у пошуках бомбардира, і сам Кавані, який хоче реанімувати свою кар'єру. Втім, є нюанс. Окрім Едінсона, на радарах туринців ще перебувають Джанлука Скамакка (Сассуоло) й Душан Влаховіч (Фіорентина).

В поточному сезоні Едінсон Кавані має обмаль ігрової практики: 274 хвилини у 8 матчах і 1 гол. За МЮ уругваєць виступає з жовтня 2020-го.

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