Ювентус виставив Влаховіча на трансфер за 20 млн євро, інформує Ніколо Скіра. Туринський клуб активно шукає покупця для 25-річного сербського нападника.

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Ювентус не планує йти на поступки гравцеві в контексті розірвання контракту або виплати відступних, навіть якщо це прискорить його відхід.

Влаховіч приєднався до Ювентуса в січні 2022 року, коли перейшов з Фіорентини за 83,5 мільйона євро. У цьому сезоні Душан забив 17 м'ячів і віддав 5 асистів у 44 матчах на клубному рівні.

Рік тому чинний наставник "б'янконері" Ігор Тудор називав Влаховіча "найкращим форвардом Серії А".

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