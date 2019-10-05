Ювентус виплатив солідну суму за розрив контракту з Аллегрі, – ЗМІ

Туринський Ювентус виплатив серйозну компенсацію за розрив контракту з тренером Массіміліано Аллегрі.

Керівництво "Старої синьйори" прийняло рішення звільнити 52-річного фахівця після завершення минулого сезону, а йому на заміну був запрошений Мауріціо Саррі.

Аллегрі розповів, коли повернеться до роботи – за ним вишикувалась черга з топ-клубів

За дострокове розірвання контракту Аллегрі отримає від Ювентуса 16,05 млн євро, інформує TMW.

Нагадаємо, разом з Ювентусом Массіміліано Алегрі п'ять разів вигравав чемпіонат Італії, а також двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів. За чутками, наступним місцем роботи італійського фахівця може стати один з клубів АПЛ.

"Під час передачі про Шевченка не міг стримати сліз": фанат Мілана, що погрожував Ювентусу – яким був президент Сассуоло