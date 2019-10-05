toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ВОРСКЛА - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

Ювентус виплатив солідну суму за розрив контракту з Аллегрі, – ЗМІ

16:17 503 Читать на русском
Ювентус виплатив солідну суму за розрив контракту з Аллегрі, – ЗМІ
Массіміліано Аллегрі / ФК Ювентус

Туринський Ювентус виплатив серйозну компенсацію за розрив контракту з тренером Массіміліано Аллегрі.

Керівництво "Старої синьйори" прийняло рішення звільнити 52-річного фахівця після завершення минулого сезону, а йому на заміну був запрошений Мауріціо Саррі.

Аллегрі розповів, коли повернеться до роботи – за ним вишикувалась черга з топ-клубів

За дострокове розірвання контракту Аллегрі отримає від Ювентуса 16,05 млн євро, інформує TMW.

Нагадаємо, разом з Ювентусом Массіміліано Алегрі п'ять разів вигравав чемпіонат Італії, а також двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів. За чутками, наступним місцем роботи італійського фахівця може стати один з клубів АПЛ.

"Під час передачі про Шевченка не міг стримати сліз": фанат Мілана, що погрожував Ювентусу – яким був президент Сассуоло

blog_ava
Шевченко колись відповів журналістам своєю роботою, а Хацкевич так не зможе, – гучна заява представника Динамо
12:46
2342
Теги
Ювентус Ювентус Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
хв
ПСЖ
18:30
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук