Журналіст Фабріціо Романо опублікував деякі деталі переходу Влаховіча з Фіорентини в Ювентус. Зокрема, "фіалки" отримають 70 млн євро, які будуть виплачені трьома платежами.

Влаховіч офіційно перейшов у Ювентус

Також Ювентус може виплатити ще 10 млн євро у разі досягнення нападником деяких показників. Ще 11,6 млн євро мають піти на додаткові виходи, які, як зазначається, будуть виплачені агентам.

До слова, контракт Влаховіча з Ювентусом розрахований до літа 2026 року. Наразі він є найкращим бомбардиром Серії А у поточному сезоні – 17 голів у 21 поєдинку.

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