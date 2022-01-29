Ювентус виплатить божевільну суму агентам за трансфер Влаховіча
Трансфер сербського нападника Душана Влаховіча вийшов досить коштовним для Ювентуса.
Журналіст Фабріціо Романо опублікував деякі деталі переходу Влаховіча з Фіорентини в Ювентус. Зокрема, "фіалки" отримають 70 млн євро, які будуть виплачені трьома платежами.
Влаховіч офіційно перейшов у Ювентус
Також Ювентус може виплатити ще 10 млн євро у разі досягнення нападником деяких показників. Ще 11,6 млн євро мають піти на додаткові виходи, які, як зазначається, будуть виплачені агентам.
До слова, контракт Влаховіча з Ювентусом розрахований до літа 2026 року. Наразі він є найкращим бомбардиром Серії А у поточному сезоні – 17 голів у 21 поєдинку.
Буффон досі шкодує через найганебнішу помилку: мрії про ЧС були блефом, дивовижний трансфер Ювентуса та порада Ілічічу