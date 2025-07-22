Ювентус на своєму офіційному сайті повідомив про активацію опції викупу Франсішку Консейсау у Порту. Тепер 22-річний гравець збірної Португалії офіційно став гравцем Ювентуса, уклавши 5-річний контракт. Згідно з даними порталу Transfermarkt, трансфер обійшовся туринцям в 32 мільйони євро.

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У минулому сезоні Консейсау виступав за "Стару синьйору" на правах оренди. Він зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів і оформив 4 асисти.

Батько Франсішку Сержіу Консейсау очолював Мілан у другій половині сезону 2024/25.

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