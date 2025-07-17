Ювентус викупить зірку збірної Португалії
Вінгер Ювентуса Франсішку Консейсау, права на якого належать Порту, стане повноцінним гравцем "Старої синьйори".
Ювентус досі веде перемовини щодо повноцінного переходу Консейсау з Порту, повідомляє Фабріціо Романо. Зазначається, що клуби домовились у вівторок щодо суми в 30 мільйонів євро, які мають бути виплачені протягом 4 років.
Манчестер Юнайтед розглядає гучний трансфер форварда, якого вважають кращим за Холанда
Наразі дедлайн щодо виплат ще не встановлений – клуби досі домовляються щодо цього. Консейсау ж підпише документ, згідно з яким відмовиться від 20% суми трансферу з Порту.
До слова, Франсішку провів минулий сезон на правах оренди в Ювентусі, зігравши у 40 матчах, та відзначившись 7 голами та 6 асистами.
"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер