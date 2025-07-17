Ювентус досі веде перемовини щодо повноцінного переходу Консейсау з Порту, повідомляє Фабріціо Романо. Зазначається, що клуби домовились у вівторок щодо суми в 30 мільйонів євро, які мають бути виплачені протягом 4 років.

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Наразі дедлайн щодо виплат ще не встановлений – клуби досі домовляються щодо цього. Консейсау ж підпише документ, згідно з яким відмовиться від 20% суми трансферу з Порту.

До слова, Франсішку провів минулий сезон на правах оренди в Ювентусі, зігравши у 40 матчах, та відзначившись 7 голами та 6 асистами.

️️ Juventus and FC Porto spoke tonight, no deadline on Conceição deal as Porto conceded Juve more days to completed formal steps.



Agreement Porto-Juve done since Tuesday for fee in excess of €30m in 4 years.



Conceição to sign documents to confirm he gives up on his 20%. pic.twitter.com/HZp793kWf7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2025

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