Як інформує Calciomercato, півзахисник Дуглас Луїс може залишити Ювентус вже цього літа – туринський клуб повідомив бразильцю, що не розраховує на нього в новому сезоні.

Ювентус готує зірковий обмін з Манчестер Юнайтед – "Стара синьйора" готова попрощатись із трьома гравцями

27-річний хавбек перейшов до "старої синьйори" з Астон Вілли минулого літа за 50 мільйонів євро, але повністю провалився: лише 516 хвилин на полі в Серії А за 19 матчів. Новий головний тренер Ігор Тудор не бачить Луїса у своїх планах і дав "зелене світло" на його продаж.

У боротьбу за гравця вже включились кілька клубів з АПЛ. Найгучніший варіант – потенційний обмін із Манчестер Юнайтед на Джейдона Санчо. Також за ситуацією уважно стежать Лідс та Ноттінгем Форест, які прагнуть підписати бразильця для підсилення середини поля.

Луїс хоче мати стабільну ігрову практику напередодні ЧС-2026, тому повернення до АПЛ виглядає найбільш імовірним варіантом.

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