"Стара синьйора" оприлюднила фінансову звітність за перші шість місяців кампанії 2020/21 після засідання ради директорів, інформує Football Italia.

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Доходи Юве за цей період склали 258 мільйонів, що менше, ніж за анаголічний період минулого року. Тоді цей показник дорівнював 322 млн. Збитків у Турині нарахували аж 113,7 млн євро. Також клуб вважає, що через пандемію коронавірусу було втрачено понад 50 мільйонів.

До слова, після 23-х зіграних турів Ювентус посідає 3 місце в турнірній таблиці Серії А. Відставання від Інтера, який є лідером, складає 8 пунктів.

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