Ювентус відзначив 700-й гол Роналду ефектним відео – стенограма забитих м'ячів португальця, один з яких – Україні

Нападник Ювентуса і збірної Кріштіану Роналду досяг красивої цифри в Києві у матчі кваліфікації до Євро-2020 проти України.

Прес-служба "старої синьйори" з цієї нагоди випустила спеціальний відеоролик, продемонструвавши феноменальні показники Крішітану.

Гол у ворота збірної України став для Роналду 700-м у кар'єрі

Щоб забити 700 голів Роналду витратив 973 матчі – в середньому 0,72 гола за гру. Португальський нападник забив 5 м'ячів у рідному Спортінгу, 118 в Манчестер Юнайтед, 450 в Реалі, 32 в Ювентусі і 95 у національній збірній.

311 м'ячів він забив у Ла Лізі, 127 – в ЛЧ, 84 – в АПЛ, 24 – в Серії А. 444 голи правою ногою, 126 – лівою, 128 – головою, а ще два – іншими частинами тіла. Найчастіше Роналду засмучував воротарів Севільї (27), Атлетіко (25) і Хетафе (23). Барселона – п'ята (18).

Роналду став шостим футболістом в історії футболу, які забивали 700 м'ячів. Тепер він в списку разом з Пеле, Ромаріо, Йозефом Біцаном, Гердом Мюллєром і Ференцем Пушкашем.

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